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Коман: «В «ПСЖ» хотят результатов прямо сейчас. У них не хватает терпения»

Кингсли Коман объяснил, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году.

«Дело было не деньгах, — приводит слова Комана Get French Football News со ссылкой на Canal+. — Я считал, что заслуживаю больше игрового времени. Но в той ситуации в «ПСЖ» я не мог это получить«.

По словам полузащитника, он попросил парижский клуб отпустить его в аренду, но не получил разрешение, после чего принял решение уйти.

«В «ПСЖ» хотят результатов прямо сейчас. А развивая молодежь нужно ждать 3-4 года. У них не хватает терпения», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 25-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/kingsley-coman-whats-difficult-with-the-situation-at-psg-is-that-they-want-instant-results/
Кингсли Коман
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 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
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 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
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 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
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 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
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 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
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 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
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12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
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Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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