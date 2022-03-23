Коман: «В «ПСЖ» хотят результатов прямо сейчас. У них не хватает терпения»

Кингсли Коман объяснил, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году.

«Дело было не деньгах, — приводит слова Комана Get French Football News со ссылкой на Canal+. — Я считал, что заслуживаю больше игрового времени. Но в той ситуации в «ПСЖ» я не мог это получить«.

По словам полузащитника, он попросил парижский клуб отпустить его в аренду, но не получил разрешение, после чего принял решение уйти.

«В «ПСЖ» хотят результатов прямо сейчас. А развивая молодежь нужно ждать 3-4 года. У них не хватает терпения», — сказал он.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 25-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.