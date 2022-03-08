Левандовски расторг контракт с китайской компанией из-за ее деятельности в России

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски расторг контракт с Huawei из-за деятельности компании в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Fakt.

По сведению источника, причиной разрыва рекламных контрактов стала деятельность китайской компании в России. Поляк недоволен решением компании помогать России в защите от кибератак. При этом представитель компании сообщил, что информация о сотрудничестве с российскими спецслужбами является ложной.

Ранее Левандовски выступил с заявлением по поводу отказа Польши играть матч отбора ЧМ-2022 с Россией.