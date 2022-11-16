Павар хочет играть в новой команде на позиции центрального защитника

Защитник «Баварии» Бенжамин Павар признался, что если покинет команду, то хочет в новом клубе играть в центре защиты, а не на фланге.

«Я играю в Германии семь лет, у меня много друзей в Штутгарте, и я выиграл все с «Баварией». Я играю на победу и готов рассмотреть новые проекты в качестве центрального защитника», — цитирует Football Italia Павара.

Ранее появилась информация, что в услугах Павара заинтересованы «Милан» и «Реал».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах и забил 4 гола.