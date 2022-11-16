«Барселона» заинтересована в приобретении Павара

«Барселона» планирует купить защитника «Баварии» Бенжамина Павара летом 2023 года, однако сам футболист сомневается в необходимости перехода, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игрок хочет выступать в центре обороны, однако руководство каталонцев видит его на другой позиции.

Ранее появилась информация, что в услугах Павара заинтересованы «Милан» и «Реал».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах и забил 4 гола.