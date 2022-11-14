Ватцке — об интересе топ-клубов к Беллингему: «Боруссия» не может позволить себе соперничество в финансовом плане»

Исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин определится с продолжением карьеры после чемпионата мира-2022.

«У нас будет общая дискуссия о том, чего он на самом деле хочет. Мы не должны делать вид, что этот вопрос не обсуждается. Если в дело вовлечены действительно крупные клубы, то мы не можем позволить себе соперничество в финансовом плане», — цитирует Ватцке The Mirror.

Ранее интерес к 19-летнему хавбеку проявляли такие клубы, как «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующее соглашение немецкого клуба с англичанином рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 игры за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.