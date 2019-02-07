Паль Дардаи: "В тактическом плане "Герта" показала свой максимум в игре с "Баварией"

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи после поражения от "Баварии" в 1/8 финала Кубка Германии (2:3) отметил, что команда показала хорошую игру. По его словам, "Герта" пока не готова обыгрывать соперника такого уровня.

- Считаю, что мы показывали хорошую игру, - цитирует пресс-служба клуба Дардаи. - До самого момента, когда мы не смогли освободиться из-под давления "Баварии". Моей команде удавалось на протяжении долгого времени нейтрализовывать Гнабри и Комана. Когда вышел Рибери, нам это уже не удавалось. При третьем пропущенном голе мы плохо оборонялись. "Бавария" сегодня играла хорошо. В тактическом плане мы показали свой максимум, я не могу ни в чем упрекнуть команду. Мы еще не настолько хорошо, чтобы обыгрывать "Баварию" в такой ситуации.