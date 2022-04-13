Оливер Кан рассказал о ходе переговоров «Баварии» по продлению контракта с Томасом Мюллером

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Томасом Мюллером.

«Переговоры с Мюллером развиваются в позитивном ключе. Как только мы сможем объявить о чем-то конкретном — тут же это сделаем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мюллера.

32-летний Мюллер — воспитанник «Баварии». Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Мюллер забил 12 голов и отдал 23 результативных передачи в 41 матче за «Баварию».