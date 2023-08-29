Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией» в общей группе
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.
37-летний немец вернулся к тренировкам впервые после травмы, полученной в декабре 2022 года. Голкипер занимался вместе с игроками, не вышедшими в старте в матче против «Аугсбурга».
В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.
В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
14
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
15
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|- : -
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|- : -
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|4
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|3
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Йосип Юранович
Унион Б
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|2
|0
|2
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