Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 07:12

«Бавария» сделала предложение «Челси» по трансферу Чалобы

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бавария» официально обратилась к «Челси», чтобы начать переговоры по трансферу защитника Тревора Чалобы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, представители синих отклонили предложение об аренде 24-летнего игрока, так как настаивают на постоянном трансфере. Переговоры между сторонами продолжаются.

Действующий контракт англичанина рассчитан до 2028 года. В этом сезоне он пока не сыграл ни одного матча за «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Бавария
ФК Челси
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией» в общей группе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 4
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 3
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Йосип Юранович

Йосип Юранович

Унион Б

 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 2
И К Ж
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости