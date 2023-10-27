Нойер сыграет против «Дармштадта» впервые после 10-месячного перерыва
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернется на поле в матче 9-го тура бундеслиги против «Дармштадта», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Встреча пройдет в субботу, 28 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.
В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.
В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле за сборную Германии на ЧМ-2022.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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8 тур
9 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|- : -
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
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