Нойер сыграет против «Дармштадта» впервые после 10-месячного перерыва

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернется на поле в матче 9-го тура бундеслиги против «Дармштадта», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Встреча пройдет в субботу, 28 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле за сборную Германии на ЧМ-2022.