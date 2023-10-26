Бонуччи отреагировал на новости о конфликте с главным тренером «Униона»
Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Урсом Фишером.
«Я каждый день общаюсь с ним, меня здесь хорошо приняли. Мы вместе ищем выход из сложившейся ситуации. Разумеется, я хочу как можно больше играть, но каждый человек должен прикладывать максимум усилий для отстаивания интересов команды», — цитирует защитника Sport.es.
В СМИ ранее писали, что игрок был в ярости из-за неучастия в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1) и попросил главного тренера объяснить решение.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|- : -
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
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