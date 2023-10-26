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26 октября, 10:42

Бонуччи отреагировал на новости о конфликте с главным тренером «Униона»

Виктория Кравченко
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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Урсом Фишером.

«Я каждый день общаюсь с ним, меня здесь хорошо приняли. Мы вместе ищем выход из сложившейся ситуации. Разумеется, я хочу как можно больше играть, но каждый человек должен прикладывать максимум усилий для отстаивания интересов команды», — цитирует защитника Sport.es.

В СМИ ранее писали, что игрок был в ярости из-за неучастия в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1) и попросил главного тренера объяснить решение.

Леонардо Бонуччи
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Нойер сыграет против «Дармштадта» впервые после 10-месячного перерыва
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Аугсбург 8 2 2 4 15-19 8
11
 Хайденхайм 8 2 1 5 12-20 7
12
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
13
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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Бохум – Майнц
 2 : 2
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 - : -
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 - : -
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
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Байер – Фрайбург
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Крис Фюрих

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Юлиан Брандт

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 3 1 1
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