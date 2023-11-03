Нойер планирует играть до 40 лет

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, 37-летний вратарь хочет выступать еще два-три года. Ранее он вернулся в строй после перелома ноги.

Нойер получил перелом ноги в декабре прошлого года, катаясь на лыжах в отпуске. Всего он провел за «Баварию» 322 матча во всех турнирах, в которых пропустил 240 голов.