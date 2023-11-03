Нойер планирует играть до 40 лет
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает Bayern & Germany.
По данным источника, 37-летний вратарь хочет выступать еще два-три года. Ранее он вернулся в строй после перелома ноги.
Нойер получил перелом ноги в декабре прошлого года, катаясь на лыжах в отпуске. Всего он провел за «Баварию» 322 матча во всех турнирах, в которых пропустил 240 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|9
|8
|1
|0
|27-8
|25
|
2
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|20-11
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|3
|5
|1
|12-9
|14
|
8
|Фрайбург
|9
|4
|1
|4
|10-16
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|- : -
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|5
|1
|1
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