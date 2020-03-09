Нойер должен продлить контракт с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с клубом в ближайшее время. Действующее соглашение 33-летнего немца с мюнхенцами рассчитано до лета 2021 года, однако клуб намерен продлить договор с игроком еще на два сезона, утверждает Sport1.de.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, в которых пропустил 38 мячей.

Вместе с «Баварией» голкипер 7 раз выигрывал бундеслигу, 4 раза становился обладателем Кубка страны, 3 раза — Суперкубка, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Напомним, что летом в стан «Баварии» перейдет вратарь «Шальке» Александр Нюбель, чей трансфер уже согласован.