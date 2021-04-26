Немецкий футбольный союз не будет платить «Баварии» компенсацию за Флика

Вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох дал понять, что организация не будет выплачивать «Баварии» компенсацию за тренера Ханса-Дитера Флика.

«Немецкий футбольный союз не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Это некоммерческая организация, и это трудно провернуть. Тем более что у Союза нет бесконечного количества денег. «Бавария» должна решить вопрос с Фликом сама», — сказал Кох Bayerischer Rundfunk.

Как известно, Флик считается основным претендентом на должность главного тренера сборной Германии, которую летом покинет Йоахим Лев.