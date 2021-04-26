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Младший брат Сами Хедиры подписал контракт с «Унионом»

19:42
Рани Хедира. Фото ФК «Аугсбург».
Рани Хедира. Фото ФК «Аугсбург».
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Полузащитник Рани Хедира стал игроком берлинского «Униона». 27-летний хавбек заключил контракт, который вступит в силу со следующего сезона.

Этот сезон он доиграет в составе «Аугсбурга», за который выступает с 2017 года. Он является младшим братом чемпиона мира в составе сборной Германии Сами Хедиры.

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