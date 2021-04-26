Младший брат Сами Хедиры подписал контракт с «Унионом»

Полузащитник Рани Хедира стал игроком берлинского «Униона». 27-летний хавбек заключил контракт, который вступит в силу со следующего сезона.

? Erster Neuzugang f?r die kommende Saison



?? Herzlich willkommen in Berlin-K?penick, Rani #Khedira!#fcunionhttps://t.co/rigDsaCxFy — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 26, 2021

Этот сезон он доиграет в составе «Аугсбурга», за который выступает с 2017 года. Он является младшим братом чемпиона мира в составе сборной Германии Сами Хедиры.