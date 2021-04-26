Главный тренер «Зальцбурга» может возглавить «Лейпциг»
17:11
«Лейпциг» может назначить на должность главного тренера Джесса Марша, сейчас работающего с австрийским «Зальцбургом», утверждает в Twitter журналист Николо Скира 26 апреля.
Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн согласился возглавить мюнхенскую «Баварию». 33-летний немецкий специалист может перейти в клуб уже летом этого года.
Мюнхенцы заплатят «Лейпцигу» от 20 до 30 миллионов отступных за Нагельсманна. Клубы ведут переговоры о его переходе.
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