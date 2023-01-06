Нападающий Коло Муани планирует остаться в «Айнтрахте» до лета

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

К 24-летнему форварду проявляют интерес многие клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако сам футболист собирается закончить текущий сезон в своем нынешнем клубе — «Айнтрахте».

А уже летом французский футболист будет оценивать варианты для продолжения карьеры.

Муани в нынешнем сезоне забил 5 голов и отдал 10 результативных пасов в 14 матчах чемпионата Германии.

В составе сборной Франции он стал серебряным медалистом ЧМ-2022. На турнире в Катаре нападающий провел 3 матча, в которых отметился голом и результативной передачей.