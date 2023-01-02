«Хоффенхайм» арендовал нападающего Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона

«Хоффенхайм» арендовал нападающего Каспера Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, у немецкого клуба будет возможность выкупа игрока.

Ранее 25-летний датчанин выступал на правах аренды в ла лиге за «Севилью». В текущем сезоне он провел в составе команды 8 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Также Дольберг сыграл во всех трех матчах за сборную Дании на завершившемся чемпионате мира-2022 в Катаре.