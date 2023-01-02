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Сегодня, 21:14

«Хоффенхайм» арендовал нападающего Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Хоффенхайм» арендовал нападающего Каспера Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, у немецкого клуба будет возможность выкупа игрока.

Ранее 25-летний датчанин выступал на правах аренды в ла лиге за «Севилью». В текущем сезоне он провел в составе команды 8 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Также Дольберг сыграл во всех трех матчах за сборную Дании на завершившемся чемпионате мира-2022 в Катаре.

Источник: ФК «Хоффенхайм»
Каспер Дольберг
ФК Ницца
ФК Севилья
ФК Хоффенхайм
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
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Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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Марко Фридль

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