«Хоффенхайм» арендовал нападающего Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона
«Хоффенхайм» арендовал нападающего Каспера Дольберга у «Ниццы» до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
По данным СМИ, у немецкого клуба будет возможность выкупа игрока.
Ранее 25-летний датчанин выступал на правах аренды в ла лиге за «Севилью». В текущем сезоне он провел в составе команды 8 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Также Дольберг сыграл во всех трех матчах за сборную Дании на завершившемся чемпионате мира-2022 в Катаре.
Источник: ФК «Хоффенхайм»
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|9
|3
|3
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|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
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|
5
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|15
|8
|3
|4
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|27
|
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|
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|24-20
|23
|
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|6
|4
|5
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|22
|
9
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|6
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|6
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|
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|5
|4
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|19
|
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|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
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|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
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|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
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