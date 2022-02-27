Левандовски и его агент удивлены, что «Бавария» еще не связалась с ними для обсуждения нового контракта
Левандовски удивлен, что «Бавария» до сих пор не предложила ему новый контракт
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его агент Пини Захави удивлены, что никто из руководства мюнхенского клуба до сих пор не связался с ними для обсуждения нового контракта, сообщает Bild.
По информации источника, руководство «Баварии» запланировало переговоры с 33-летним поляком на весну.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка за 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|3 : 0
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 2
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|1 : 1
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|3 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 1
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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