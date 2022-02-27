Левандовски и его агент удивлены, что «Бавария» еще не связалась с ними для обсуждения нового контракта

Левандовски удивлен, что «Бавария» до сих пор не предложила ему новый контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его агент Пини Захави удивлены, что никто из руководства мюнхенского клуба до сих пор не связался с ними для обсуждения нового контракта, сообщает Bild.

По информации источника, руководство «Баварии» запланировало переговоры с 33-летним поляком на весну.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка за 50 миллионов евро.