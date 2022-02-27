Левандовски высказался об игре Мбаппе и Холанна в этом сезоне

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу игры форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлина Холанн («Боруссия» Дортмунд).

«Холанн и Мбаппе очень талантливы. Но через несколько лет могут появиться новые игроки, которые их догонят. Не думаю, что они смогут доминировать так же долго, как Месси и Роналду. Мне кажется, что в ближайшие десять лет будет как минимум несколько игроков, претендующих на звание лучшего в мире», — цитирует поляка Marca.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», в активе Роналду пять подобных наград.