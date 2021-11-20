«Нам обязательно нужно побеждать против таких команд». Нойер — о поражении от «Аугсбурга»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после поражения от «Аугсбурга» (1:2) в 12-м туре чемпионата Германии отметил, что мюнхецы должны выигрывать у таких команд.
«Это было очень разочаровывающе. Нам обязательно нужно побеждать против таких команд. Мы сильнее классом. В первом тайме нам не хватило смелости двигаться вперед. У нас было слишком мало шансов забить. Мы должны показывать большую уверенность во многих областях», — цитирует пресс-служба клуба Нойера.
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