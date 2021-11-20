Нагельсманн недоволен игрой «Баварии» в оборне
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после поражения от «Аугсбурга» (1:2) в 12-м туре чемпионата Германии отметил, что команда недостаточно хорошо действовала в обороне и мало била по воротам.
«В этом сезоне мы каждый раз пропускаем голы одинаково. Защищались в некоторых моментах небрежно. У наших соперников не было очень опасных моментов, но они забили дважды. Если при этом сам не забьешь 5 голов, в конечном итоге проиграешь. Так было уже с «Франкфуртом».
Когда впереди все идет не так хорошо, мы должны быть в большей безопасности в тылу. В целом, сегодня мы недостаточно били по воротам", — цитирует пресс-служба клуба .
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