Нагельсманн недоволен игрой «Баварии» в оборне

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после поражения от «Аугсбурга» (1:2) в 12-м туре чемпионата Германии отметил, что команда недостаточно хорошо действовала в обороне и мало била по воротам.

«В этом сезоне мы каждый раз пропускаем голы одинаково. Защищались в некоторых моментах небрежно. У наших соперников не было очень опасных моментов, но они забили дважды. Если при этом сам не забьешь 5 голов, в конечном итоге проиграешь. Так было уже с «Франкфуртом».

Когда впереди все идет не так хорошо, мы должны быть в большей безопасности в тылу. В целом, сегодня мы недостаточно били по воротам", — цитирует пресс-служба клуба .