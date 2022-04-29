Нагельсманн призвал «Баварию» продлить контракт с Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что рассчитывает на то, что нападающий Роберт Левандовски останется в команде.

«Я хотел бы, чтобы стороны достигли соглашения. Хочу, чтобы контракт Левандовски был продлен. Это моя точка зрения», — цитирует Нагельсманна в Twitter журналист Фабрицио Романо.

33-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.

Его действующий контракт с командой из Германии рассчитан до лета 2023 года.