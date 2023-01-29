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Сегодня, 11:23

Нагельсманн: «Ничья — справедливый итог матча с «Айнтрахтом»

Нагельсманн подвел итоги ничейного матча с «Айнтрахтом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги ничейного матча с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре чемпионата Германии. Он отметил, что команда в многих моментах медленно работала.

Мюнхенский клуб не может победить на протяжении трех матчей бундеслиги.

«Ничья — справедливый результ, хотя мы бы предпочли победить. Мы многое могли бы сделать лучше, особенно с точки зрения быстроты перемещения мяча. Между нашей защитой и первым защитником соперника было огромное расстояние. Когда команда так глубоко обороняется, это нелегко. В итоге это было не лучшее наше выступление и не лучшая серия результатов», — цитирует Нагельсманна пресс-служба команды.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
5
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
6
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
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27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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 13
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

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 17 1 4
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