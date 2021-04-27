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Нагельсманн подпишет пятилетний контракт с «Юаварией»

03:18
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Новым главным тренером «Баварии» станет Юлиан Нагельсманн. по информации журналиста Фабрицио Романо, 33-летний специалист, который ныне работает с «Лейпцигом», подпишет с мюнхенцами контракт на 5 лет. Клубы обсуждают последние детали.

Нагельсманн перед новым сезоном сменит на посту тренера мюнхенцев Ханс-Дитер Флика.

17 апреля Флик сообщил руководству «Баварии», что покинет клуб летом. В предыдущем сезоне специалист выиграл с командой все трофеи на внутренней и международной арене.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место с 64 очками в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» с 71 баллом лидирует в чемпионате.

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