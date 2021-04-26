Спортивный директор «Лейпцига» покинет клуб после окончания сезона

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше покинет клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды.

RB Leipzig und Markus Kr?sche l?sen einvernehmlich den Vertrag auf.



? https://t.co/B72gHfgxWP pic.twitter.com/h6n74s44it — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 26, 2021

Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт, который был рассчитан до лета 2022 года.

Креше работал в «Лейпциге» с 2019 году, куда перебрался из «Падерборна». Его считают одним из основных претендентов на пост спортивного директора «Айнтрахта», который останется вакантным после ухода Фреди Бобича в «Герту».