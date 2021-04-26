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Спортивный директор «Лейпцига» покинет клуб после окончания сезона

22:51
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Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше покинет клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды.

Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт, который был рассчитан до лета 2022 года.

Креше работал в «Лейпциге» с 2019 году, куда перебрался из «Падерборна». Его считают одним из основных претендентов на пост спортивного директора «Айнтрахта», который останется вакантным после ухода Фреди Бобича в «Герту».

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