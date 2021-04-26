Спортивный директор «Лейпцига» покинет клуб после окончания сезона
22:51
Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше покинет клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды.
Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт, который был рассчитан до лета 2022 года.
Креше работал в «Лейпциге» с 2019 году, куда перебрался из «Падерборна». Его считают одним из основных претендентов на пост спортивного директора «Айнтрахта», который останется вакантным после ухода Фреди Бобича в «Герту».
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю