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«Бавария» заплатит «Лейпцигу» 25 миллионов евро за Нагельсманна

11:35
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Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Лейпцигу» за Юлиана Нагельсманна, сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, мюнхенцы заплатят «Лепцигу» 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что специалист заключит с «Баварией» пятилетний контракт. На этом посту он сменит Ханса Флика, который решил покинуть команду в конце сезона.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место с 64 очками в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» с 71 баллом лидирует в чемпионате.

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