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Нагельсманн: «Могу представить, что отправляюсь в АПЛ»

20:36
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу работы в АПЛ.

«У меня контракт до 2023 года, так что я останусь в «Лейпциге». АПЛ — очень интересная лига, и стать заметным тренером в ней, как Юрген Клопп, добившийся больших успехов, — серьезная задача. Я мог бы сделать этот шаг в будущем.

Но в футболе сложно отвечать на вопросы вроде «Как долго вы будете тренировать «Лейпциг» и когда перейдете в АПЛ?»

Я могу представить, что отправляюсь в АПЛ. Но также могу представить, что всю карьеру буду работать в бундеслиге», — заявил Нагельсманн в интервью The Telegraph.

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