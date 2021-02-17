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Андре Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

12:14
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Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Germany.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 25-летнего португальца на случай, если клуб не сможет приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

В сезоне-2020/21 Силва провел 22 матча за «Айнтрахт», на его счету 19 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 37 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/transfer-video-manchester-united-mit-interesse-an-andre-silva/12219285/34415

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