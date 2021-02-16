«Шальке» объявил об отставке спортивного директора

«Шальке» на своем официальном сайте сообщил о том, что по окончании нынешнего сезона спортивный директор Йохан Шнайдер покинет клуб.

Контракт специалиста действовал до 30 июня 2022 года, но по обоюдному решению сторон соглашение сократили до 30 июня 2021 года.

Спортивный директор взял на себя ответственность за неудачи команды в последнее время:

«К сожалению, за последние 12 месяцев нам не удалось воплотить в жизнь то, что мы собирались сделать еще два года назад. Безусловно, я несу ответственность за неудачные решения, которые принимал в последнее время», — приводит пресс-служба клуба слова Шнайдера.

«Шальке» не мог выиграть в бундеслиге около года, пока не одержал победу над «Хоффенхаймом» (4:0) в матче 15-го тура. В нынешнем сезоне клуб занимает последнее место в чемпионате Германии с 9 очками в 21 игре.