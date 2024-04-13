Нагельсман — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Баварию», сообщает Bild.
По сведениям источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль видит 36-летнего немца главным сменщиком Томаса Тухеля, который покинет клуб по окончании сезона.
Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После его ухода он стал главным тренером сборной Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Хоффенхайм
|28
|10
|6
|12
|48-53
|36
|
9
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Боруссия М
|28
|7
|10
|11
|49-54
|31
|
12
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|28
|7
|7
|14
|34-47
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|- : -
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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