Нагельсман — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Баварию», сообщает Bild.

По сведениям источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль видит 36-летнего немца главным сменщиком Томаса Тухеля, который покинет клуб по окончании сезона.

Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После его ухода он стал главным тренером сборной Германии.