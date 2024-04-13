«Бавария» обыграла «Кельн» и прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге

«Бавария» на домашнем поле победила «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Голы в игре забили Рафаэл Геррейру на 65-й минуте и Томас Мюллер на 90+3-й минуте.

«Бавария» прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге. Команда набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (76), который лидирует в бундеслиге, 14 апреля может стать чемпионом Германии, если обыграет «Вердер».

В другом матче 29-го тура бундеслиги «Майнц» дома обыграл «Хоффенхайм» со счетом 4:1. За победителей голы забили Йонатан Буркардт, Филлипп Мвене, Брайан Груда и Карим Онисиво. У проигравших отличился Павел Кадержабек.