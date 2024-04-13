«Бавария» обыграла «Кельн» и прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге
«Бавария» на домашнем поле победила «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».
Голы в игре забили Рафаэл Геррейру на 65-й минуте и Томас Мюллер на 90+3-й минуте.
«Бавария» прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге. Команда набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (76), который лидирует в бундеслиге, 14 апреля может стать чемпионом Германии, если обыграет «Вердер».
В другом матче 29-го тура бундеслиги «Майнц» дома обыграл «Хоффенхайм» со счетом 4:1. За победителей голы забили Йонатан Буркардт, Филлипп Мвене, Брайан Груда и Карим Онисиво. У проигравших отличился Павел Кадержабек.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
9
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|1 : 2
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|1 : 1
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|4 : 1
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|3 : 0
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|- : -
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1