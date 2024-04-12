«Аугсбург» обыграл «Унион» в бундеслиге

«Аугсбург» дома победил «Унион» Берлин в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 47-й минуте открыл Филлип Тиц. На 81-й минуте преимущество хозяев удвоил Свен Михель, вышедший на замену во втором тайме.

«Аугсбург» (39 очков) занимает седьмое место в бундеслиге. «Унион» (29) идет 13-м в турнирной таблице.