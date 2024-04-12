«Аугсбург» обыграл «Унион» в бундеслиге
«Аугсбург» дома победил «Унион» Берлин в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.
Счет на 47-й минуте открыл Филлип Тиц. На 81-й минуте преимущество хозяев удвоил Свен Михель, вышедший на замену во втором тайме.
«Аугсбург» (39 очков) занимает седьмое место в бундеслиге. «Унион» (29) идет 13-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Хоффенхайм
|28
|10
|6
|12
|48-53
|36
|
9
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Боруссия М
|28
|7
|10
|11
|49-54
|31
|
12
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|28
|7
|7
|14
|34-47
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|- : -
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|- : -
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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