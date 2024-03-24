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Сегодня, 14:08

Сборная Германии прекратит многолетнее сотрудничество с Adidas

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Германии.
Фото AFP

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что американский производитель спортивной одежды Nike станет официальным поставщиком формы сборной Германии с 2027 года.

Партнерское соглашение DFB с Nike будет рассчитано до 31 декабря 2034 года. В течение следующих двух с половиной лет DFB будет работать со своим нынешним партнером Adidas, контракт с которым рассчитан до декабря 2026 года.

«Предстоящее партнерство позволит DFB в течение следующего десятилетия работать над ключевыми задачами с целью развития футбола в Германии. До декабря 2026 года мы будем изо всех сил работать ради общего успеха с нашим давним и нынешним партнером Adidas, которому немецкий футбол должен быть очень благодарен спустя более семи десятилетий», — заявил президент DFB Бернд Нойендорф.

Отметим, что сборная Германии и Adidas сотрудничали с 1954 года.

По информации СМИ, Nike будет платить DFB более 100 миллионов евро в год — вдвое больше, чем сейчас получают от Adidas.

Харри Кейн (слева) и&nbsp;Ромелу Лукаку в&nbsp;новой форме своих сборных для Евро-2024. Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия и комиксы для Бельгии
Источник: DFB
Сборная Германии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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