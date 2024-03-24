Сборная Германии прекратит многолетнее сотрудничество с Adidas
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что американский производитель спортивной одежды Nike станет официальным поставщиком формы сборной Германии с 2027 года.
Партнерское соглашение DFB с Nike будет рассчитано до 31 декабря 2034 года. В течение следующих двух с половиной лет DFB будет работать со своим нынешним партнером Adidas, контракт с которым рассчитан до декабря 2026 года.
«Предстоящее партнерство позволит DFB в течение следующего десятилетия работать над ключевыми задачами с целью развития футбола в Германии. До декабря 2026 года мы будем изо всех сил работать ради общего успеха с нашим давним и нынешним партнером Adidas, которому немецкий футбол должен быть очень благодарен спустя более семи десятилетий», — заявил президент DFB Бернд Нойендорф.
Отметим, что сборная Германии и Adidas сотрудничали с 1954 года.
По информации СМИ, Nike будет платить DFB более 100 миллионов евро в год — вдвое больше, чем сейчас получают от Adidas.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0