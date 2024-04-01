Маттеус раскритиковал игру Дэвиса в матче «Баварии» с дортмундской «Боруссией»
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал защитника команды Альфонсо Дэвиса после матча против дортмундской «Боруссии».
«Дэвис напоминает тень самого себя. Игрокам тоже нужно время от времени делать поблажки. За пределами поля нужно вести дружескую беседу, как это делал Ули Хенесс, Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд и другие», — цитирует Маттеуса издание Bild.
Он заявил, что причины спада Дэвиса связаны не с переговорами с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.
Стороны не могут согласовать новый договор, чем готов воспользоваться «Реал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|- : -
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0