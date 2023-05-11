Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:23

Мюллер прокомментировал информацию об уходе из «Баварии»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подшутил над слухами о своем возможном уходе из клуба, опубликовал фотографию своей лошади по имени Король Д'ави, сообщает RMC Sport.

«Если бы вы могли читать газеты Короля Д'ави», — написал Мюллер, подкрепив к посту хештеги со словами «все внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».

Ранее сообщалось, что 33-летний немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне и готов уйти.

В текущем сезоне Мюллер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2024 года.

Томас Мюллер
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женский теннис потерял суперзвезду. Радукану сменила корт на больницу
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия
В НАТО призвали страны альянса готовиться к возможному конфликту
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кельн» продлил контракт с главным тренером Баумгартом

«Бавария» определилась с планами на Мюллера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 19 8 4 83-34 65
2
 Боруссия Д 31 20 4 7 73-40 64
3
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
4
 Унион Б 31 16 8 7 44-32 56
5
 Фрайбург 31 16 8 7 46-38 56
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 31 12 10 9 54-43 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 31 11 10 10 51-49 43
10
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 31 9 7 15 40-55 34
14
 Хоффенхайм 31 9 5 17 42-52 32
15
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
16
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
17
 Бохум 31 8 4 19 33-69 28
18
 Герта 31 6 7 18 37-62 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 21:30
Кельн – Герта
 - : -
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 - : -
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости