Мюллер обошел Румменигге в рейтинге бомбардиров «Баварии»
«Бавария» переиграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Один из голов забил Томас Мюллер.
Как сообщает пресс-служба турнира, этот гол стал для 32-летнего немца 218 в составе мюнхенцев. Он вышел на третье место бомбардиров клуба за всю историю. Мюллер опередил легенду «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.
Таким образом, больше Мюллера за «Баварию» забивали только Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).
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