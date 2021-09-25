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Мюллер обошел Румменигге в рейтинге бомбардиров «Баварии»

02:19
Томас Мюллер (слева). Фото Instagram
Томас Мюллер (слева). Фото Instagram
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«Бавария» переиграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Один из голов забил Томас Мюллер.

Как сообщает пресс-служба турнира, этот гол стал для 32-летнего немца 218 в составе мюнхенцев. Он вышел на третье место бомбардиров клуба за всю историю. Мюллер опередил легенду «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.

Таким образом, больше Мюллера за «Баварию» забивали только Роберт Левандовски (305) и Герд Мюллер (523).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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31%

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Ф1 (0)

23%

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1.50
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ТБ 2.5

20%

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Ф1 (-1)

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1.98
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Динамо
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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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