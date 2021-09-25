Левандовски не забил «Гройтер Фюрт» и не побьет рекорд Месси
«Бавария» переиграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски не забил. Таким образом, завершилась серия из 15 игр с голами.
Напомним, рекордсменом по этому показателю остается аргентинец Лионель Месси с серией из 21 игры. Было это в сезоне-2012/13. Тогда он за 21 матч забил 33 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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