Главный тренер «Лейпцига» выразил сомнения в том, что Марио Гомес получит должность в клубе

Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш отреагировал на слухи о том, что бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в клубе.

«Я знаю Марио, он — отличный парень с большим опытом и большим именем. Однако, я не думаю, что он — это решение проблемы клуба с позицией в руководстве», — приводит Spox слова Марша.

22 сентября сообщалось, что Гомес может получить должность в «Лейпциге», согласно которой он будет развивать отношения с партнерскими командами клуба — «РБ Зальцбург» (Австрия) и «РБ Нью-Йорк» (США).