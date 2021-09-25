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Главный тренер «Лейпцига» выразил сомнения в том, что Марио Гомес получит должность в клубе

12:38
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Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш отреагировал на слухи о том, что бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в клубе.

«Я знаю Марио, он — отличный парень с большим опытом и большим именем. Однако, я не думаю, что он — это решение проблемы клуба с позицией в руководстве», — приводит Spox слова Марша.

22 сентября сообщалось, что Гомес может получить должность в «Лейпциге», согласно которой он будет развивать отношения с партнерскими командами клуба — «РБ Зальцбург» (Австрия) и «РБ Нью-Йорк» (США).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

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Ф1 (0)

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1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
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33%

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ТБ 2.5

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1.83

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Обе забьют - да

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ТМ 2.5

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Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/2109/Artikel/mario-gomez-offenbar-bei-rb-leipzig-im-gespraech.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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