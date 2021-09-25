Главный тренер «Лейпцига» выразил сомнения в том, что Марио Гомес получит должность в клубе
Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш отреагировал на слухи о том, что бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в клубе.
«Я знаю Марио, он — отличный парень с большим опытом и большим именем. Однако, я не думаю, что он — это решение проблемы клуба с позицией в руководстве», — приводит Spox слова Марша.
22 сентября сообщалось, что Гомес может получить должность в «Лейпциге», согласно которой он будет развивать отношения с партнерскими командами клуба — «РБ Зальцбург» (Австрия) и «РБ Нью-Йорк» (США).
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Дополнительная информация:
https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/2109/Artikel/mario-gomez-offenbar-bei-rb-leipzig-im-gespraech.html
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