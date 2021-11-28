Мюллер: «Нет нужды в дискуссии. Левандовски должен выиграть «Золотой мяч»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.
«Нет нужды в дискуссии, — приводит слова Мюллера Bayern & Germany. — Левандовски должен выиграть «Золотой мяч».
В нынешнем сезоне 33-летний Роберт Левандовски забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 20 матчах.
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