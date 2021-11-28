Нагельсманн: «Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Левандовски»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 29 ноября в Париже.
«Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Левандовски», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.
Также тренер заявил, что будет присутствовать на церемонии вместе с нападающим мюнхенской команды Робертом Левандовски.
В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.
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