Мюллер: «Могу понять разочарование и гнев «Боруссии»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).
«В первом тайме мы были намного лучше, чем во втором. Конечно, в конце концов, мы стали забивать, но мы должны вести в счете в первом тайме. Во втором тайме я не уверен, заслужили ли мы этого игрой, но у нас была целеустремленность. Я, конечно, могу понять их разочарование и гнев», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.
«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.
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