«Невероятно дикая игра». Ройс — о поражении в матче с «Баварией»
Форвард «Боруссии» Марко Ройс подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3).
«Это была невероятно дикая игра, отличный матч для зрителей. В первом тайме у нас было много моментов, но мы недостаточно использовали их. Во втором тайме мы сделали счет 2:2 и чувствовали, что можем выиграть или будем наказаны», — приводит слова Ройса официальный сайт клуба.
«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.
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