Левандовски: «Имеет значение только то, что «Бавария» заработала заслуженную победу»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).
«Это был очень интересный матч для болельщиков. Игра получилась не идеальной, мы допустили несколько ошибок, особенно на 20-й минуте после перерыва. В конце концов, имеет значение только то, что мы заработали заслуженную победу. У нас сейчас кадровые проблемы, но все футболисты на поле показали свое мастерство», — приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.
«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.
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