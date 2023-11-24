Мюллер готов продлить контракт с «Баварией» при одном условии

Нападающий Томас Мюллер ведет переговоры с руководством «Баварии» о продлении контракта, информирует журналист Тоби Альтшаффл.

По данным источника, 34-летний футболист заявил, что готов заключить новый контракт в том случае, если его заработная плата останется на прежнем уровне. На понижение оклада немец категорически не согласен.

Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.