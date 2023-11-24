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Сегодня, 21:30

«Кельн» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги

Бесплатная трансляция игры «Кельн» — «Бавария» на «Матч ТВ» 24 ноября начнется в 22.25 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Global Look Press

24 ноября «Бавария» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу сыграет против «Кельна». Встреча пройдет на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция встречи «Кельн» — «Бавария» в прямом эфире пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало — в 22.25 мск. Трансляция также будет доступна на канале «Матч Футбол 3».

«Кельн» Штеффена Баумгарта с шестью баллами располагается на 17-й строчке в турнирной таблице бундеслиги. Мюнхенцы тренера Томаса Тухеля с 29 очками занимают второе место в чемпионате.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
Бундеслига
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Мюллер готов продлить контракт с «Баварией» при одном условии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 22:30
Кельн – Бавария
 - : -
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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