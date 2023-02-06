Мюллер доволен победным матчем «Баварии» над «Вольфсбургом»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер оценил игру своей команды против «Вольфсбурга» (4:2) в 19-м туре чемпионата Германии.
«Мы добились своего. Любой мог заметить жажду «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше. Это заслуженная победа», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
После 19 туров «Бавария» с 40 очками лидирует в таблице Бундеслиги, опережая идущий вторым «Унион» на один балл.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|1 : 0
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|5 : 2
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|3 : 0
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|0 : 0
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|0 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|0 : 2
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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