Мюллер доволен победным матчем «Баварии» над «Вольфсбургом»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер оценил игру своей команды против «Вольфсбурга» (4:2) в 19-м туре чемпионата Германии.

«Мы добились своего. Любой мог заметить жажду «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше. Это заслуженная победа», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

После 19 туров «Бавария» с 40 очками лидирует в таблице Бундеслиги, опережая идущий вторым «Унион» на один балл.