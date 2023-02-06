Киммих усомнился в справедливости своего удаления в матче с «Вольфсбургом»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал свое удаление в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (4:2).

«Не уверен, что во втором случае следовало показывать вторую желтую — я действовал довольно мягко. Мой фол не был умышленным, я старался избежать контакта. Однако первая желтая, конечно, справедлива — к сожалению, я слишком увлекся и позволил себя спровоцировать», — цитирует Киммиха Bild.

«Бавария», набрав 40 очков, вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (29) идет на седьмом месте.