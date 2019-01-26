Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" и обошла "Баварию" в турнирной таблице

"Боруссия" из Менхенгладбаха обыграла "Аугсбург" в матче 19-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей отличились Оскар Вендт и Патрик Херманн.

Этот результат позволил "Боруссии" обойти в турнирной таблице Бундеслиги занимающую вторую строчку "Баварию" - у обоих клубов теперь по 39 очков. Но у мюнхенцев есть еще игра в запасе, которая пройдет в воскресенье, 27 января. В активе "Аугсбурга" , который находится на 15-й строчке, 15 очков.

В других матчах дня "Байер" разгромил "Вольфсбург" (3:0), а "Фрайбург" уступил "Хоффенхайму" (2:4).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Боруссия М" - "Аугсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Вендт, 78 (1:0). Херрманн, 90+3 (2:0).

Нереализованный пенальти: Хофманн, 44 (вратарь)

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи, Траоре (Херрманн, 77), Штробль, Хофманн, Нойхаус (Кюизанс, 64), Штиндль, Плеа (Закария, 84).

"Аугсбург": Кобель, Хинтереггер, Стафилидис, Макс (Тайгль, 67), Дансо, Байер (Грегорич, 82), Моравек, Шмид, Хедира, Хан, Финнбогасон (Кордова, 73).

Предупреждения: Хедира, 25. Дансо, 33. Зоммер, 57. Хан, 58. Стафилидис, 88.

Судья: Осмерс (Германия).

26 января. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Вольфсбург" - "Байер" - 0:3 (0:1)

Голы: Хаверц, 45 - с пенальти (0:1). Фолланд, 62 (0:2). Брандт, 88 (0:3).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам (Клаус, 78), Арнольд, Штеффен, Реджбецай (Брекало, 63), Мехмеди (Юнус Малли, 27), Вегхорст.

"Байер": Градецки, С.Бендер, Та, Венделл (Вайзер, 78), Л.Бендер, Арангис, Беллараби, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 77).

Предупреждения: Реджбецай, 33. Виллиам, 44. Арангис, 45+3. Брукс, 54. Венделл, 55. Бэйли, 76. Арнольд, 86. Руссийон, 90.



Судья: Цвайер (Германия).

26 января. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 2:4 (1:1)

Голы: Жоэлинтон, 19 (0:1). Хелер, 42 (1:1). Крамарич, 59 - с пенальти (1:2). Крамарич, 72 (1:3). Нидерлехнер, 77 (2:3). Демирбай, 85 (2:4).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Нидерлехнер, 66), Кох, Франц, Хаберер, Гондорф (Раве, 75), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 65).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц (Бренет, 89), Хюбнер, Демирбай, Гайгер (Амири, 77), Гриллич, Крамарич, Солои (Пош, 64), Жоэлинтон.

Предупреждения: Шульц, 37. Гриллич, 51.



Судья: Штайнхаус (Германия).



26 января. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

Все о чемпионате Германии - здесь