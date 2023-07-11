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Сегодня, 11:35

«Унион» объявил об аренде Датро Фофана из «Челси»

Виктория Кравченко
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«Унион» объявил о переходе в аренду 20-летнего нападающего Датро Фофаны из «Челси». Футболист проведет в чемпионате Германии один сезон.

Фофана перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Мольде». На его счету 4 матча за основную команду лондонцев, а также 2 игры за вторую команду.

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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
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 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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